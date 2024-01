Neumayer verliert Drei-Satz-Krimi in Buenos Aires

Neumayer verlor im Sechzehntelfinale gegen den Bolivier Murkel Dellien mit 6:1, 5:7 und 3:6. Nach einem einseitigen ersten Satz tat sich der Finalist der Salzburg Open 2023 im zweiten deutlich schwerer und verlor ihn 5:7. Im entscheidenden dritten Satz unterlag Neumayer 3:6. Damit scheidet der 21-Jährige erneut in der ersten Runde aus, nachdem er im ersten Turnier in Argentinien ebenfalls zum Auftakt scheiterte. Sein Kontrahent Dellien trifft im Achtelfinale auf Lokalmatador Nicolas Kicker. Aktuell steht der Argentinier auf Rang 508 in der Weltrangliste.