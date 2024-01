Hecke in Flammen: Feuerwehr evakuierte Wohngebäude

„Wohnungsbrand in Viktring“ - so die Alarmmeldung Dienstagnachmittag in Klagenfurt. Zum Glück erwies sich diese Angabe schlussendlich als falsch, auch wenn die ausgerückten Florianis der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Freiwillige Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf dennoch alle Hände voll zu tun hatten: Eine meterhohe Hecke stand in Flammen.