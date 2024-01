Großeinsatz: Autofahrer in den Wienfluss gestürzt

Großeinsatz in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien: Ein Mann (48) ist Dienstagnachmittag mit seinem Auto in den Wienfluss gestürzt. Etliche Einsatzkräfte mussten ausrücken. Bei dem Crash riss das Unfallopfer eine Litfaßsäule mit. Der Verletzte wurde in den Schockraum gebracht ...