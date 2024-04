Hollywoodreifer Action-Thriller brachte Aufstieg

Damit nicht genug, sicherte sich die zweite Mannschaft den Titel in der Wiener Landesliga: „Wir haben uns da auch für das Aufstiegs-Play-off zur 2. Bundesliga angemeldet.“ Der WAT aus dem elften Bezirk wäre der einzige Verein Österreichs mit Mannschaften in der 1. und 2. Bundesliga. Die Kader-Planung ist längst im Laufen. Der „Erfolgsfilm“ geht in die zweite Episode.