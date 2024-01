Autolenkerin landete im Straßengraben

Am Dienstag landete eine Autolenkerin mit ihrem Pkw in einem Graben nahe der Autobahnauffahrt Dornbirn Nord. Die Frau war auf der B 200 in Richtung Achraintunnel unterwegs, geriet dann aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand, überquerte in Folge eine Wiese, ehe sie in einen Riedgraben stürzte.