Bettwanzen auch in der Steiermark am Vormarsch

Kamila Horvath-Karwas ist Bettwanzenjägerin. Dabei hatte sie bis vor wenigen Jahren einen klassischen Bürojob. Mit Bachelor in Soziologie, Polnisch und Russisch, Master in Politikwissenschaften und Wirtschaftspsychologie sowie einem angehenden Doktoratsstudium wollte sie im Personalwesen durchstarten. „Aber dann habe ich gemerkt, dass ein Büro leider nichts für mich ist. Ich muss in Bewegung bleiben“, sagt Horvath-Karwas.