Freispruch für Arzt nach Tod einer Patientin

Mittlerweile Arbeitsplatz gewechselt

Der Angeklagte bekannte sich „aus gutem Grund nicht schuldig“, wie Verteidiger Manfred Ainedter schon eingangs der Verhandlung erklärte. Das bekräftigte der Arzt, der in der Zwischenzeit den Arbeitsplatz gewechselt hat, dann in seiner Einvernahme: „Ich wüsste nichts, was ich anders machen würde. Ich würde nichts anders machen.“ Die Frau sei „nicht suizidal eingeengt“ gewesen: „Sie war nicht so psychotisch, dass man mit ihr kein Gespräch hätte führen können.“ Er sei daher nicht „von einer Umsetzungsabsicht“ ausgegangen. Nach dem Unterbringungsgesetz habe er die Frau nur deshalb aufgenommen, weil diese sich verfolgt fühlte und sich „wie in einem Film“ vorgekommen sei. Ein videoüberwachtes Zimmer wäre daher „kontraindiziert“ gewesen: „Das hätte ihre Paranoia weiter angeheizt.“