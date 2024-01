Heimische Rindertransporte ins Ausland nehmen zu

Transportverbot in Drittländer gefordert

Kaineder fordert jedenfalls „schleunigst“ ein Verbot von Tiertransporten in Drittländer. Schließlich erwarte die Rinder und Kalbinnen nach der Tortur des Lebendtransports mangels ausreichender Tierschutzgesetze häufig noch eine qualvolle Schlachtung. „Hier muss sich die ÖVP endlich bewegen“, appelliert er an den Koalitionspartner im Bund. „Denn die blockiert hier seit Jahren.“