Fee gesucht für das Handball-Märchen aus Wien

„West Wien hat so viel Potenzial“

Zwei Niederlagen stehen zwölf Siegen gegenüber, Talent ist in den grünen Reihen reichlich vorhanden. Das weiß auch Konrad Pfadenhauer, der für den Sponsoringbereich des Traditionsklubs verantwortlich ist: „West Wien hat so viel Potenzial, über 200 Jugendspieler wollen wieder österreichischer Meister werden. Nun suchen wir einen Hauptsponsor und weitere Partner, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Alles steht und fällt mit der finanziellen Basis, hier suchen wir Partner, die langfristig in ein nachhaltiges Projekt investieren möchten.“