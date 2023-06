Sechs Tage Party und dennoch mischt die Trauer mit

Das letzte Mal, als sich Westwien zum Meister krönen konnte, stand ein gewisser Werner Möstl zwischen den Pfosten. Welche Worte gab’s vom Papa nach dem Triumph?

„Ich bin so so so stolz auf dich“, fiel recht schnell einmal. Wir haben uns wirklich lang umarmt, geschrien und einfach nur gejubelt. An den Rest kann ich mich kaum erinnern. Ich schaue mir Fotos an und denke mir: „Was ist da eigentlich gerade passiert?“