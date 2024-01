Wanderin (72) stürzt auf gesperrtem Radweg - tot!

Tragischer Freizeitunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Oberland: Eine 72-jährige Wanderin aus den Niederlanden kam in Nassereith (Bezirk Imst) auf einem vereisten, im Winter gesperrten Radweg zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.