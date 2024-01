Ärzten stinkt die Preisexplosion für Kanal

Die Einwohner von Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling bekamen in der Vorwoche unliebsame Post der Gemeinde. Der Einheitssatz für die Schmutzwasserentsorgung beträgt nun nämlich 4,20 anstelle von 2,95 Euro. Der Anstieg um 42 Prozent kann für Haushalte eine jährliche Mehrbelastung von einigen hundert Euro bedeuten. „Dabei hatten wir schon zuvor die höchsten Kanalgebühren in der Region“, ärgert sich die in Wien tätige Augenärztin Alexandra Crammer.