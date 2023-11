Abgabe für Zweitwohnsitzer kommt nun auch in NÖ

Was in Wien ab dem Jahr 2025 und in sieben anderen Bundesländern bereits seit Längerem gilt, soll bald auch in Niederösterreich eingeführt werden. Wie die „Krone“ erfuhr, ist auch im größten Bundesland nun die Einführung einer Abgabe für „Zweitwohnsitzer“ geplant. Künftig werden damit auch in Niederösterreich all jene zur Kasse gebeten, die in Niederösterreich wohnen und leben, ihren Hauptwohnsitz - in vielen Fällen für den Erhalt des Parkpickerls - jedoch in der Bundeshauptstadt gemeldet haben.