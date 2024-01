Kopf bis Gräte: Hier bleibt vom Fisch nichts übrig

21 Tage zum Reifen

Etwa der Dry Aged Fisch: Vier bis fünf Jahre alte Forellen, die schon stolze sechs Kilo auf die Waage bringen, werden in einem speziellen Schrank aufgehängt und reifen dort 21 Tage. In der Zeit verlieren sie rund zwei Kilo an Gewicht, dafür schmecken sie um so intensiver.