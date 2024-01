Wiener drückt dreimal ab: Sohn überlebt „zufällig“

Kaum auszudenken, was ein 51-jähriger Wiener am 29. Juli 2023 in der Garage eines Reihenhauses in der Donaustadt durchgemacht hat: Sein eigener Vater, ein 86-jähriger Pensionist, hielt ihm plötzlich eine geladene Pistole mit Patrone im Lauf an den Hinterkopf. Und betätigt den Abzug.