Obwohl wir frieren, ist es zum Eislaufen zu warm

Zugefrorene Seen und Teiche laden zum Schlittschuhfahren oder Stockschießen ein. Doch die Eisdecke trügt: Obwohl sie oft solide aussieht, ist sie in den meisten Fällen einfach nicht stark genug, um das Gewicht eines Menschen zu tragen. So kann die winterliche Schönheit schnell zur unnachgiebigen Todesfalle werden.