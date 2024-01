4 in den Top-5! Top-Leistung von ÖSV-Kombinierer

Der norwegische Topmann Jarl Magnus Riiber hat im ersten Weltcupbewerb des neuen Jahres in der Nordischen Kombination einen österreichischen Triumph verhindert. Hinter dem im Sprint einer Dreiergruppe siegreichen Weltmeister landeten am Samstag in Oberstdorf gleich vier Österreicher auf den Rängen zwei bis fünf. Ramsau-Doppelsieger Johannes Lamparter verpasste seinen nächsten Erfolg als Zweiter um eine Sekunde. Stefan Rettenegger lag an dritter Stelle 3,3 Sekunden zurück.