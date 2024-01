Bitter! Sander muss Rennen kurz vor Ziel abbrechen

Drei Viertel der Abfahrtsstrecke in Wengen hatte Andreas Sander am Samstag schon hinter sich gebracht, da stellte sich ihm ein Mann mit gelber Flagge in den Weg. Da der Kanadier Cameron Alexander kurz zuvor gestürzt war, musste der Deutsche gestoppt werden. Bitter, da der Abfahrts-Klassiker besonders an die Substanz geht. Dementsprechend angefressen wirkte der Speed-Spezialist.