Keine Abstimmung über Ausschluss Israels von FIFA

„Glücklich“ in der Schweiz

Geschaffen wurden von der FIFA in Bangkok auch formale Voraussetzungen für einen theoretischen Abschied von seinem Stammsitz in Zürich. Eine beschlossene Statutenänderung besagt, dass die Zentrale in Zürich liegt – bis der Kongress eine Entscheidung über den Stammsitz trifft. Eine derartige Einschränkung gab es bisher nicht. Die FIFA sitzt seit 1932 in Zürich. Der Weltverband betonte auf Anfrage, dass die FIFA in der Schweiz „glücklich“ sei.