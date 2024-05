„Wir sind die beste Auslage der Welt“

An diesem Wochenende kehrt die Königsklasse des Motorsports zurück auf das „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“, auf dem einige Asphalt-Auslaufzonen durch Kiesbetten ersetzt wurden. Die Veranstaltung steht natürlich ganz im Zeichen des Gedenkens an Roland Ratzenberger und Ayrton Senna, die vor 30 Jahren auf tragische Weise innerhalb von 24 Stunden hier ihr Leben verloren. So organisiert der zurückgetretene vierfache Weltmeister Sebastian Vettel unter dem Motto „Forever Senna“ mehrere Aktionen, darunter gestern einen Streckenlauf der Piloten samt Schweigeminute in der Tamburello-Kurve, wo Senna verunfallt war.