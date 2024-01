Deutsche Bahnchefs sollen Boni mit Zinsen bekommen

Deutsche Bahn ruft nach Streik zu Verhandlungen auf

Unterdessen hat die Deutsche Bahn am Freitag die Lokführergewerkschaft GDL erneut aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Wir sind verhandlungsbereit, wir sind gesprächsbereit“, sagte DB-Sprecherin Anja Bröker in Berlin. „Es ist jetzt auch an der GDL, an den Tisch zurückzukehren. Streiken, um alle Forderungen durchzusetzen - so funktionieren Tarifverhandlungen nicht.“ Um 18 Uhr war der dreitägige deutschlandweite Streik zu Ende gegangen.