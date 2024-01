Lokführer beenden Streik bei Transdev vorzeitig

Von Transdev, das Regionalbahnen in Nordrhein-Westfalen, im Nordwesten, in Sachsen und in Bayern betreibt, kam ein neues Angebot. Darüber werde am Montag gesprochen, teilte das Unternehmen mit. Der Gewerkschaft sei zugesichert worden, „über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky.