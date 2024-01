57-Jähriger bei Lkw-Kollision schwer verletzt

Freitagmorgen geriet der 57-jähriger Salzburger Lkw-Fahrer, der von Mondsee in Richtung St. Gilgen unterwegs war, in einer Rechtskurve im Gemeindegebiet St. Gilgen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Aufgrund der Verletzungen des Salzburgers wurde dieser anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.