FPÖ rüstet sich für „Mutter aller Schlachten“

Am Samstag laden die Freiheitlichen in der bummvollen Steiermark-Halle in Premstätten südlich von Graz zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang. Einen Tag davor bat die steirische FPÖ zum Jahresauftakt. Das Ziel ist klar: Man will Nummer eins im Bund und Nummer eins im Land werden.