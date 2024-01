Marisa Abela wird in Biopic zu Amy Winehouse

Schauspielerin Marisa Abela (27) verwandelt sich in die 2011 gestorbene Soul-Ikone Amy Winehouse. Der erste Trailer für das Biopic „Back to Black“ ist am Donnerstag veröffentlicht worden. Abela, aus der HBO-Serie „Industry“ bekannt, ist in dem Clip auch im ikonischen Look der gefeierten Sängerin mit üppig auftoupierter Hochsteckfrisur und Tätowierungen zu sehen.