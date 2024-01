„Blindgänger“: Engländer verspotten Timo Werner

„Größte Unterperformer“ der Premier League

Die „BBC“ erinnerte an die vielen vergebenen Chancen, die Werner in Englands höchster Spielklasse stets ausgelassen hatte. „Für die Chelsea-Fans war es ein gewohnter Anblick: Wenn Werner ein Tor erzielte, wurde es oft wegen Abseits nicht anerkannt.“ Das belegte sogar eine Statistik: In 56 Liga-Spielen sei Werner 38 Mal im Abseits gestanden. Mit dem Blick auf die Zahlen sei Werner der „größte Unterperformer“ der Premier League gewesen, weil er angesichts seiner Chancen achtmal zu wenig getroffen habe.