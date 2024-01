Austria Lustenau verspürt neuen Elan

Starkes Kollektiv nötig

Beim zweitägigen Kurztrainingslager in Au standen jedenfalls sportliche Aktivitäten wie Langlaufen oder Biathlon (mit Fußball) im Vordergrund. In erster Linie ging es um Stärkung des Teamgeistes. „Wir können nur mit einem starken Kollektiv den Klassenerhalt schaffen“, steht für Heraf fest. „Die zwei Tage waren auch für die Regeneration gut, nachdem wir zuvor von der Belastung her an die Grenze gingen.“ Am Samstag wartet das erste Testspiel in Biel.