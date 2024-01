Wirtschaft rechnet mit herausforderndem Jahr

Anreize für die Bauwirtschaft

Anreize brauche es aber, so Nemeth, vor allem, im Bereich der Bauwirtschaft, die ein wichtiger Konjunkturmotor im Burgenland ist. „Durch die hohen Zinsen und die unattraktive Wohnbauförderung nimmt man den jungen Menschen im Burgenland die Freude auf ein Eigenheim“, meint Nemeth, der auch nicht mit Kritik an der burgenländischen Landesregierung im Hinblick auf die landeseigenen Gesellschaften spart. „Die SPÖ nimmt den burgenländischen Unternehmen die Arbeit weg. Es wird bald keine Branche mehr geben, in dem das Land seine Finger nicht drinnen hat“, so Nemeth, der auch die Senkung der Lohnnebenkosten fordert.