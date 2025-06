Kunstvolle Einblicke in „Das kroatische Dorf“

Zwei renommierte Künstler vor Ort

Heute Abend ist es wieder soweit. Da dreht sich alles um „Das kroatische Dorf“ und die sogenannten kroatischen Naiven Künstler, die alle in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lebten und in ihren Gemälden und Skulpturen den harten Alltag der rechtlosen Bauern in Podravina festhielten. „Zu den bekanntesten Malern und Bildhauern gehören Krsto Hegedušić, Ivan Generalić, Branko Lovak, Josip Pintarić Puco, Mara Puškarić-Petras oder Petar Smajić“, erklärt Kurator Karolj Palkovich.