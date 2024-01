Biest präsentierte sich zum Auftakt „geschmeidig“

Sonntagswetter am Donnerstag in Zauchensee! Während sich hunderte Skifahrer über die Pisten warfen, nahmen die Skifahrerinnen die „Gamskogelabfahrt“ unter die Lupe. „Richtig cool, richtig geschmeidig“, sagte Lokalmatadorin Mirjam Puchner. Was überraschend kommt. Denn wirklich kuschelig ist die Abfahrt ja nicht. Viel eher ein Biest.