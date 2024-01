Zu schwach! Shiffrin lässt Zauchensee-Rennen aus

Die zuletzt in Kranjska Gora kränkelnde Gesamtweltcupführende aus den USA gab am Dienstag via soziale Medien bekannt, dass sie sich schonen und erst wieder am 16. Jänner beim Slalom in Flachau ins Geschehen eingreifen wolle. Sie habe ihre Erkältung noch nicht auskuriert und habe gemeinsam mit ihrem Team entschieden, „neue Energie zu tanken für die anstehenden (vollgepackten) Wochen“, schrieb Shiffrin auf X.