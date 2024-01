Bösch-Vetter: „Das ist ein schlechter Witz“

Kälber als „Abfallprodukt“

Vorarlberg ist bei diesem skandalösen Kuhhandel mittendrin statt nur dabei: So ist die Geschichte ins Rollen gekommen, nachdem bekannt worden war, dass sich Viehhändler aus Algerien und dem Ländle in einem Bregenzerwälder Hotel getroffen haben. Im Übrigen ist es nicht Neues, dass es im von der Milchwirtschaft dominierten Vorarlberg mit dem Tierwohl nicht zum besten steht - so gelten männliche Kälber vielerorts als „Abfallprodukt“, zudem fehlt es an Schlachtkapazitäten, weshalb die Tiere ihren letzten Weg oft außer Landes antreten müssen.