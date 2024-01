Moritz Zudrell empfahl sich für den Europacup

Mit diesen Ergebnissen hat sich der ÖSV-Youngster nun seinen ersten Einsatz im Europacup verdient, bei den Slaloms in Berchtesgaden (D) am 13. und 14. Jänner wird er am Start sein. Ende Monat wartet dann die Junioren-Weltmeisterschaft in Frankreich auf den jungen Silbertalter, der immer mehr auf sich aufmerksam macht.