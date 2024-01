Bub (3) nach Stromschlag noch auf Intensivstation

Es war ein dramatischer Zwischenfall, der sich am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ereignet hatte: Ein dreijähriger Bub geriet beim Hantieren mit einer Lampe in den Stromkreis und verlor das Bewusstsein. Das Kind musste reanimiert werden. Es befindet sich weiter auf der Intensivstation. Ein Experte schildert, was bei einem solchen Notfall zu tun ist.