Bub (3) erlitt heftigen Stromschlag - reanimiert!

Dramatischer Zwischenfall am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Ein dreijähriger Bub geriet beim Hantieren mit einer Lampe in den Stromkreis und verlor das Bewusstsein. Das Kind musste von den alarmierten Einsatzkräften reanimiert werden.