Mann nach rätselhaftem Absturz in Lebensgefahr

Am Montag, kurz vor 16 Uhr, war es in einer Kletterhalle in der Kantonshauptstadt zu einem Zwischenfall gekommen. Was bislang gesichert ist: Ein 57-jähriger Mann stürzte dabei rund zehn Meter in die Tiefe. Bei diesem Absturz erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen. Der Schwerstverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.