Stürmer Timo Werner verlässt RB Leipzig

In Leipzig stand er in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf. Zu seinem Debüt für die Nordlondoner könnte Werner bereits am Sonntag kommen, wenn sein neuer Klub bei Manchester United antritt. Werner spielte bereits von 2020 bis 2022 in England für den FC Chelsea, der den Stürmer für 53 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet hatte. Vor eineinhalb Jahren kehrte Werner für 20 Millionen Euro nach Sachsen zurück.