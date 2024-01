Hamas-Chef wendet sich jetzt an muslimische Länder

Der Anführer der radikalislamischen Hamas, Ismail Haniyeh, hat muslimische Länder in der ganzen Welt zu Waffenlieferungen aufgerufen. „Die Zeit ist gekommen, um den Widerstand mit Waffen zu unterstützen“, sagte er in einer Rede in Doha (Katar). Die Rolle der „muslimischen Naton“ in dem Konflikt sei „von großer Bedeutung.“