War es ein Unfall beim Mähen mit der Motorsense?

Prozess am Landesgericht Eisenstadt: Der Angeklagte soll das Auto der Frau mit dem Hammer demoliert, sie mit dem Werkzeug bedroht und in den Schwitzkasten genommen haben. Die Folge des Gerangels: Teilabriss der Muskelsehne in der Schulter der Klägerin. Der Mann dementierte vollinhaltlich und präsentierte vor Gericht seine eigenen Thesen. Selten liefen Aussagen so diametral auseinander wie bei diesem ungewöhnlichen Beziehungskonflikt.