Party ohne Ende: DJ Ötzi legt mit Gipfeltour los

Der Startschuss fällt am Dienstag ab 14 Uhr bei freiem Eintritt. „Es ist wie heimkommen und immer wunderschön, gemeinsam mit meinen Fans zu feiern und Party zu machen“, freut sich der Entertainer auf seine Auftritte, bei denen in den vergangenen Jahren 100.000 Zuschauer dabei waren. Im kommenden Winter 2024/25 geht die Gipfeltour sogar mit einer DJ Ötzi Mountain Mania in die Verlängerung.