Windhager: Insolvenzverfahren mit 500 Gläubigern

Am Montag wurden am Salzburger Landesgericht über zwei Gesellschaften des in die Pleite geschlitterten Heizungsbauers Windhager die Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Gläubiger des Unternehmens mit Sitz in Seekirchen können mit einer Quote von 20 Prozent rechnen, sofern ihre Verbindlichkeiten unbesichert sind.