Ex-Hooligan wollte wegen Frau „alles abfackeln“

Dass der frühere Hooligan der Wiener Austria aufgrund seiner „aufreibenden“ Vergangenheit schon zehn Vorstrafen auf dem Konto hat, brachte ihm am Landesgericht in St. Pölten keine Pluspunkte. Der Mann musste sich einmal mehr wegen gefährlicher Drohung verantworten. Und zeigte sich, was die Brandstiftung betraf, teilweise geständig. An die Drohungen konnte er sich aufgrund der 2,2 Promille aber nicht erinnern.