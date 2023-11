Frau attackierte Mann mit Staubsauger und Schuh

Doch damit nicht genug: Denn als die 60-Jährige im Streit auf den Brustkorb ihres auf der Couch liegenden Partners springt, nimmt ihr das nicht nur eine seiner Rippen übel. Ein anderes Mal wirft sie ihm völlig in Rage einen Stöckelschuh an den Kopf. Die Folge war eine stark blutende Platzwunde. „Sie hat sich einfach geschnappt, was in der Nähe gelegen ist und ging damit auf mich los“, so das Opfer.