Decken für Aktivisten: Warum Polizei so reagierte

Jene Polizisten, die die Aktivisten am Donnerstag in Ischgl in Tirol zudeckten, sorgten für Aufregung im Netz. Ein Video zeigte, wie sie die Klimakleber der Letzten Generation zudeckten und mit Decken versorgten. Nun bezieht die Tiroler Polizei Stellung zum Vorgehen und die Motive.