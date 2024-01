Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt offiziell Partei

1,4 Millionen Euro an Spenden

Die Doppelspitze Wagenknecht und Mohamed Ali, die am Montag bekannt gegeben wurde, war bereits erwartet worden, da Wagenknecht die frühere Linksfraktionschefin ins Gespräch gebracht hatte. Die Politikerin deutete zudem an, dass sie selbst Teil des Spitzenduos werden könnte. Stellvertretender Vorsitzender wurde der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär der Bundestagsabgeordnete Christian Lexe.