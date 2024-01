Ski-Rennen im WM-Ort Saalbach verschoben

Salzburg packt in diesen Tagen an „Ski-Fieber“! Die beiden Weltcup-Events in Zauchensee (12. bis 14. Jänner) und Flachau (Nachtslalom am 16. Jänner) werden mit zwei Europacup-Veranstaltungen garniert. Bevor in Zell am See zwei Damen-Slaloms (Freitag und Samstag) über die Bühne gehen, erfolgt der Auftakt in Saalbach mit zwei Super-Gs. Der Start der beiden Rennen in Saalbach wäre für Dienstag und Mittwoch angesetzt gewesen. Aber schon heute, am Montagvormittag, stand fest: Der Zeitplan ist so nicht haltbar!