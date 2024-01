Saalbach muss für Finale auf Ski-Rennen verzichten

Saalbach ist in dieser Saison nicht nur beim Weltcup-Finale (16. bis 24. März) Schauplatz der Ski-Asse. Bereits kommende Woche gastiert die „2. Liga“, der Europacup im Glemmtal. Eigentlich war ein straffes Programm mit drei Rennen - zwei Abfahrten und ein Super-G - angesetzt. Doch seit wenigen Tagen ist klar: „Es geht sich so einfach nicht aus“, sagt Hausherr Bartl Gensbichler. Die Schneelage macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Vor allem die Regenfälle rund um die Weihnachtstage taten der Piste am Zwölferkogel nichts Gutes. „Der Grund ist nicht gefroren.“