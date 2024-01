Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Kaninchenbub Archie (sechs Monate alt) wurde in einem Gebüsch gefunden und in Sicherheit gebracht. Im TierQuarTier konnte er sich von diesem Schreck erholen und ist nun bereit in ein neues Leben bei verantwortungsbewussten Zweibeinern zu starten. Archie wünscht sich ein artgerechtes Gehege, in dem bereits liebe Artgenossen auf ihn warten. Interessenten können sich telefonisch 01/734 110 20 oder per Mail kleintiervergabe@tierquartier.at melden.