Gebauers Verletzungsgrad ist noch unklar

Am Sonntag hatte die Mannschaft trainingsfrei. Heute und morgen stehen dann im Olympiazentrum in Dornbirn die sportmedizinischen Tests auf dem Tagesplan. „Da ist der Kader etwas zerrissen. Eine Gruppe trainiert in Altach, eine zweite Gruppe wird in Dornbirn getestet“, erklärt Standfest. Der geteilte Trainingsbetrieb stellt aber kein Problem dar. Die Testergebnisse sind dann die Grundlage für die Trainingsgestaltung in den nächsten Wochen.