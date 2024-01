Husky „Yukon“ bei Wanderung auf Rax entlaufen

Der zweite Weihnachtsfeiertag verlief für eine Familie aus dem Bezirk Wiener Neustadt alles andere als geplant. Husky „Yukon“ war bei einer Wanderung am Mittagstein in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen entlaufen. Seither fehlt von dem vierjährigen Rüden jede Spur. Polizei, Jägerschaft und Bergrettung wurden informiert.